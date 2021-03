Pieter Braun staakt zevenkamp: ‘Ik ga risico's nemen’

Sedney en Samuel soepel naar halve finales 60 meter

11:24 Jamile Samuel en Naomi Sedney hebben zich overtuigend geplaatst voor de halve finales van de 60 meter bij de EK indooratletiek in het Poolse Torun. Samuel won haar serie in 7,27, Sedney eindigde als tweede in haar heat in dezelfde tijd. Voor beide atletes is 7,27 de beste seizoenstijd. De halve finales en de finale van het sprintnummer zijn later zondag.