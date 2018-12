Pijn in schouder noopt Missy Franklin nu al tot stoppen

Ze evenaarde nooit meer haar toptijden van dat jaar. Wel won ze een jaar later bij de WK in Barcelona zes keer goud. In Rio de Janeiro 2016 kreeg ze nog eenmaal olympisch goud, omdat ze een heat had gezwommen in het winnende estafetteteam van de Verenigde Staten.



Sinds 2016 ondervindt ze hinder van de betreffende schouder. Mede daardoor kon ze het niveau van haar jonge jaren nooit meer halen. ,,Ik zou me kunnen laten opereren, met een lange hersteltijd en zonder garanties dat het beter wordt. Dat doe ik niet meer. Ik heb te lang te veel pijn gehad.''



,,Ik stop'', schreef ze daarom op Twitter. ,,En dit zijn misschien wel de moeilijkste woorden die ik ooit heb geschreven. En het heeft even geduurd voor ik in staat was ze op te schrijven.''