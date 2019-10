Pijnlijke hamstring hindert Nageeye: ‘Vooral blij dat ik heel ben gebleven’

,,Ik kreeg al snel last van de hamstring in mijn rechterbeen. Ik wilde niet opgeven, omdat ik aan de tussentijden zag dat een tijd van 2.06 nog mogelijk was", zei de geboren Somaliër kort nadat hij in 2.07.39 als negende was gefinisht. Dat was ruim boven zijn Nederlands record van 2.06.17.



,,Ik heb me geconcentreerd op mijn lichaam en wist halverwege dat het heel zwaar zou worden. Die tijd van 2.07.39 is nog niet zo slecht, ik zou er twee jaar geleden heel blij mee zijn geweest. Maar ik ben vooral blij dat ik heel ben gebleven."



Nageeye veroverde wel voor de derde keer de Nederlandse titel. Echte concurrentie had hij niet, hoewel Frank Futselaar het zilver pakte in een dik persoonlijk record van 2.14.08. Dat was wel ruim boven de limiet van 2.11.30 voor de Olympische Spelen van Tokio.