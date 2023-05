Pinoké verrast Bloemendaal in historische mannenfinale, hockeysters Amsterdam na shoot-outs kampioen

met video'sDe hockeyers van Pinoké zijn voor het eerst de 93-jarige geschiedenis van de club landskampioen geworden. In de tweede wedstrijd van de finale was de ploeg van trainer en oud-international Jesse Mahieu met liefst 0-4 te sterk voor Bloemendaal, dat de afgelopen twee jaar de titel pakte.

De spanning zat er voorafgaand aan de tweede wedstrijd prima in. Regerend kampioen Bloemendaal was de sterkste in de competitie, maar kwam in de eerste wedstrijd op bezoek bij Pinoké niet verder dan een 1-1 gelijkspel. Toen verzilverden Alexander Hendrickx (Pinoké) en Tim Swaen (Bloemendaal) beiden een strafcorner.

In de eerste helft vanmiddag in een zonnig Bloemendaal waren de eerste strafcorners minder effectief. De eerste 4 van een optimistisch spelend Pinoké gingen er niet in, mede dankzij knappe reddingen van Maurits Visser. In de laatste seconde voor rust leek de vijfde strafcorner ook te mislukken, maar in de rebound tipte Marlon Landbrug op aangeven van Joppe Stappenbelt de 0-1 binnen.

Na rust hield Bloemendaal de druk hoog en domineerde de thuisploeg, maar veel grote kansen leverde het niet op. Pas in de slotminuut van de het derde kwart leek de 22-voudig landskampioen op gelijke hoogte te komen via Casper van der Veen, maar de videoscheidsrechter zag dat Jorrit de Croon in de opbouw met zijn lichaam de bal had aangeraakt.

In het vierde en laatste kwart zette Bloemendaal nog hoger druk, waardoor Pinoké de ruimte kreeg om te counteren. Daaruit volgde een nieuwe strafcorner, die Alexander Hendrickx binnensleepte: 0-2. Enkele momenten later ontplofte het blauwe gedeelte van de tribune toen Landbrug in een nieuwe counter behendig de 0-3 raak tikte. Ook toen Bloemendaal in de hoop op een comeback de doelman eruit wisselde, kon de landskampioen van 2019, 2021 en 2022 geen vuist maken. De emotie nam de overhand, concentratie was weg en Morris de Vilder mocht met nog vijf minuten op de klok de 0-4 in het lege doel pushen.

Na afloop waren er tranen van vreugde bij trainer Mahieu en werd het feest gevierd op de tribunes van ‘t Kopje, die grotendeels gevuld waren met supporters van de kersverse Amstelveense landskampioen.

Hockeysters Amsterdam pakken 21ste landstitel na zinderende finale

Bij de vrouwen is Amsterdam is voor de 21ste keer in de clubgeschiedenis landskampioen bij de vrouwen geworden. Na een zinderende finale over twee wedstrijden was de ploeg van Robert Tigges na shoot-outs te sterk voor SCHC.

In tegenstelling tot de finale van de play-offs domineerde SCHC dit seizoen de competitie en won het ook de Gold Cup (bekerfinale). In het nieuwe format was de finale van de play-offs niet best-of-3, maar slechts twee wedstrijden. De eerste ontmoeting afgelopen zaterdag eindigde in 2-2. Toen gaf Amsterdam tot twee keer toe een voorsprong weg. Aanvalster Fiona Morgenstern maakte beide doelpunten voor de thuisploeg. SCHC kwam via Mette Winter en strafcornerkanon Yibbi Jansen twee keer langszij.



In eigen huis was de ploeg van coach Lucas Judge absoluut niet van plan weer in de achtervolging te gaan. Nadat de blauwwitte rook was weggetrokken zorgde Laurien Leurink namelijk voor een bliksemstart door met de backhand na 49 seconden de thuisploeg op voorsprong te zetten na goed voorbereidend werk van captain Xan de Waard. Maar na tien minuten dominant spel van SCHC kwam Amsterdam uit het niets op gelijke hoogte met een knappe slag uit de draai van Fay van der Elst.

Volledig scherm © Pro Shots / Bart Scheulderman Kort na rust zette Amsterdam door, wonnen ze meer duels en werden ze na een lange periode van druk beloond met een strafbal. Van der Elst miste echter deze gouden kans op haar tweede treffer in de finale door de paal te raken. Maar de uitploeg bleef de druk hoog houden en uit de rebound van hun vierde strafcorner van de wedstrijd sloeg de 23-jarige Stella van Gils in de lange hoek raak: 1-2.



Onder andere een gele kaart en 5 minuten tijdstraf voor topscorer Jansen en slordige passjes in de opbouw zorgden ervoor dat SCHC geen momentum meer had. Pas toen kort voor het einde Van Gils een tijdstraf kreeg, begon de Stichtse thuisploeg weer te draaien, waardoor Pien Dicke van dichtbij de verlossende gelijkmaker maakte.



In de shootouts werd Anne Veenendaal de held van Amsterdam door twee pogingen van SCHC te stoppen. Amsterdam raakte alle vier de pogingen, genoeg voor de 21ste landstitel in de geschiedenis.

