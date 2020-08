‘Play-offs in NBA gaan weer verder na protest racisme’

Japanse sporters werken testwed­strij­den af in Olympisch Stadion

23 augustus Japanse topsporters hebben zondag testwedstrijden afgewerkt in het Olympisch Stadion in Tokio. Het evenement was op televisie te zien. Vanwege het coronavirus waren in het stadion alleen een paar honderd mensen (sporters, officials, medewerkers en journalisten) aanwezig. Normaal gesproken is er plaats voor 60.000 sportfans.