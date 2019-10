Play-offs MLB: drie keer scheepsrecht voor Kenley Jansen?

ProgrammaGaat Kenley Jansen met de Los Angeles Dodgers na twee verloren finales eindelijk de World Series winnen? De 31-jarige pitcher is één van de vier nog overgebleven Nederlanders in de play-offs van de Major League Baseball (MLB). Komende nacht begint hij met zijn ploeg aan de kwartfinales.

Ozzie Albies

De eerste ‘Nederlander’ die vanavond in actie komt in de play-offs is Ozzi Albies. De 22-jarige switch hitter uit Curaçao, die ook voor Oranje zou mogen uitkomen, is een zekerheidje bij de Atlanta Braves, die vanavond om 23.02 uur Nederlandse tijd beginnen aan de zogenoemde National League Division Series (best-of-5) tegen de St. Louis Cardinals. Albies is de man in vorm bij de Braves. De tweede honkman had in het reguliere seizoen een slaggemiddelde van .295, was goed voor 24 homeruns en sloeg 86 punten binnen.

Volledig scherm Ozzie Albies: man in vorm bij de Braves. © AP

Kenley Jansen

De bekendste Oranje-international staat op de heuvel bij de LA Dodgers. Kenley Jansen was de afgelopen twee seizoenen dicht bij de titel, maar tot twee keer toe verloor de closer met zijn ploeg in de World Series (de finale van het Amerikaanse honkbalseizoen). In 2017 van de Houston Astros – ook dit jaar de te kloppen ploeg – en in 2018 van de Boston Red Sox van Xander Bogaerts. Laatstgenoemde komt hij deze keer niet tegen, want de regerend ‘wereldkampioen’ plaatste zich na een teleurstellend seizoen niet voor de play-offs.

Jansen oogt op de heuvel minder zeker dan in voorgaande jaren, al tekende hij dit seizoen wel voor de 300ste save uit zijn loopbaan. De Curaçaoër zou Albies tegen kunnen komen in de halve finales (de National League Championship Series). De winnaar van Atlanta Braves - St. Louis Cardinals speelt namelijk tegen de winnaar van LA Dodgers - Washington Nationals.

Volledig scherm Kenley Jansen: moeizaam seizoen. © Getty Images

Jonathan Schoop vs Didi Gregroius

In de American League Divison Series staan vanaf morgen twee Nederlanders tegenover elkaar. Didi Gregorius neemt het met de New York Yankees op tegen de Minnesota Twins van Jonathan Schoop. Dat belooft een spektakel te worden, want beide ploegen sloegen er in het reguliere seizoen lustig op los. De Twins vestigden een MLB-record met maar liefst 307 homeruns, de Yankees bleven met 306 nauwelijks achter.

Schoop sloeg 23 keer een bal over de muur. De 27-jarige tweede honkman uit Willemstad schreef geschiedenis toen hij tegen de Detroit Tigers de 300ste homerun van de Twins sloeg. De ploeg uit Minneapolis werd daarmee de eerste in de MLB-geschiedenis die deze mijlpaal bereikte.

Korte stop Gregorius (16 homeruns) heeft geen geweldig seizoen achter de rug, mede ook vanwege blessures. Wel bewaart hij goede herinneringen aan de komende tegenstander in de play-offs. In 2017 sloeg de geboren Amsterdammer een drie run homerun in de gewonnen Wild Card Game tegen de Twins.

Volledig scherm Jonathan Schoop: 23 homeruns. © Getty Images

Volledig scherm Didi Gregorius: 16 homeruns. © Getty Images

Prpgramma play-offs:

Donderdag 3 oktober:

Atlanta Braves - St. Louis Cardinals (23.02 uur, Nederlandse tijd)

LA Dodgers – Washington Nationals (2.37 uur)

Vrijdag 4 oktober:

Houston Astros – Tampa Bay Rays (20.05 uur)

Atlanta Braves - St. Louis Cardinals (22.37 uur)

New York Yankees – Minnesota Twins (1.07 uur)

LA Dodgers – Washington Nationals (3.37 uur)

Zaterdag 5 oktober:

New York Yankees – Minnesota Twins (23.07 uur)

Houston Astros – Tampa Bay Rays (3.07 uur)

Zondag 6 oktober:

St. Louis Cardinals - Atlanta Braves (22.10 uur)

Washington Nationals - LA Dodgers (1.45 uur)

Maandag 7 oktober:

Tampa Bay Rays - Houston Astros (nnb)

Minnesota Twins - New York Yankees (nnb)

4de wedstrijd NLDS* (indien nodig):

Washington Nationals - LA Dodgers (nnb)

St. Louis Cardinals - Atlanta Braves (nnb)

Dinsdag 8 oktober:

4de wedstrijd ALDS* (indien nodig):

Tampa Bay Rays - Houston Astros (nnb)

Minnesota Twins - New York Yankees (nnb)

Woensdag 9 oktober:

5de wedstrijd NLDS (indien nodig):

LA Dodgers – Washington Nationals (nnb)

Atlanta Braves - St. Louis Cardinals (nnb)

Donderdag 10 oktober:

5de wedstrijd ALDS (indien nodig):

Houston Astros – Tampa Bay Rays (nnb)

New York Yankees – Minnesota Twins (nnb)

Vrijdag 11 oktober:

Begin National League Championship Sereis (halve finales, best-of-7)

Zaterdag 12 oktober:

Begin American League Championship Series (halve finales, best-of-7)

Dinsdag 22 oktober:

Begin World Series (finale winnaar NLCS – ALCS, best-of-7)