Play-offs NBA: Bucks en Suns verliezen wedstrijd zeven en liggen eruit

Dallas plaatste zich op overtuigende wijze voor de finale van de Western Conference. De Mavericks wonnen in Phoenix met ruime cijfers. Het was de eerste keer in de best-of-seven-serie tussen de Mavericks en de Suns dat de bezoekende partij wist te winnen. Geen enkele wedstrijd werd met een verschil van 33 punten gewonnen.

Luka Doncic was de man van de avond in Phoenix. De 23-jarige Sloveen was in het Footprint Center goed voor 35 punten. ,,Ik kan de lach niet van mijn gezicht krijgen. Ik ben echt heel erg blij en vind eerlijk gezegd dat we dit verdienden”, zei Doncic.

Volledig scherm Luka Doncic. © AFP

Hij bezorgde de bezoekers een voortvarende start door raak te schieten bij zijn eerste drie pogingen, waarvan twee keer met een driepunter. Halverwege het duel was het al 57-27 en in het derde en vierde kwart werd het geen moment spannend meer. Dallas Mavericks neemt het in de finale op tegen Golden State Warriors, dat in de halve eindstrijd met 4-2 te sterk was voor Memphis Grizzlies.

In de Eastern Conference gaat de finale tussen Miami Heat en Boston Celtics. De Celtics waren regerend kampioen Milwaukee Bucks over zeven wedstrijden de baas. In het beslissende duel werd het in Boston 109-81 voor de Celtics.

Bij de Celtics was Grant Williams van waarde met 27 punten, mede dankzij zeven driepunters. Nooit eerder was Williams zo trefzeker. De Bucks leidden na het eerste kwart nog met 26-20.

In de series stonden de Celtics geen enkele keer op voorsprong. Volgens Jayson Tatum stonden de Celtics ‘met de rug tegen de muur’. ,,Zoveel pijn als het deed om de vijfde wedstrijd te verliezen, zoveel keek ik uit naar de uitdaging”, aldus Tatum, goed voor 23 punten. ,,Ik geloofde in mezelf en dit team. Ik verwachtte zo te spelen en dit antwoord te geven.”