Podcast De Pacer | Noah Schutte over ruim twee jaar blessures, zijn comeback & NK-winst

Jeffrey Herlings komt ten val in Teutschent­hal en trekt zich vervolgens terug

Motorcrosser Jeffrey Herlings is ten val gekomen in de eerste manche van de MXGP in het Duitse Teutschenthal. De Nederlander ging in de tweede manche van de GP van Duitsland niet meer van start. Hij heeft zich vanwege nekklachten in het ziekenhuis laten onderzoeken.