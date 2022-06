Podcast | Maureen Koster over het plezier verliezen en weer hervinden

Hockey­sters verslaan Argentinië opnieuw via shoot-outs in Pro League

De Nederlandse hockeysters hebben ook hun tweede duel met Argentinië in de Pro League via shoot-outs gewonnen. Net als zaterdag eindigde de wedstrijd tussen de twee grootmachten in Malden in 1-1. Oranje pakte een bonuspunt via shoot-outs (3-2).

29 mei