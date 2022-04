Podcast | Wat is er nodig om te vlammen op de 5 en de 10 kilometer?

NBA LeBron James pleit voor verster­king Lakers na missen play-offs: ‘Ik kwam naar LA om kampioen te worden’

LeBron James pleit voor versterkingen bij Los Angeles Lakers na het missen van de play-offs in de NBA. De 37-jarige Amerikaan leidde de Lakers in 2020 naar het kampioenschap, maar nu ontbreekt de zeventienvoudig NBA-kampioen zelfs in de play-offs.

