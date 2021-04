Politie brengt Tiger Woods op de hoogte van oorzaak ernstig auto-ongeluk

De oorzaak van het auto-ongeluk van de Amerikaanse golfvedette Tiger Woods eind februari is na onderzoek vastgesteld door de politie. De sheriff van Los Angeles County, Alex Villanueva, wil over de oorzaak echter publiekelijk niets kwijt vanwege de privacy van Woods.

Woods raakte zwaargewond bij het auto-ongeluk op 23 februari en werd medio maart weer uit het ziekenhuis ontslagen om thuis verder te herstellen van zijn verwondingen. ,,Er is een oorzaak vastgesteld, het onderzoek is voltooid”, zei sheriff Villanueva woensdag over de toedracht van de autocrash.

,,We hebben contact opgenomen met Tiger Woods en zijn omgeving”, vervolgde Villanueva. ,,De openbaarmaking van informatie over het onderzoek brengt problemen met zich mee omtrent vertrouwelijkheid, en we zullen hen vragen of ze afstand willen doen van die vertrouwelijkheid. Vervolgens kunnen we een volledige verklaring naar buiten brengen over alle informatie rond het ongeluk”, legde de sheriff verder uit.

Die had al snel na het ongeluk bekendgemaakt dat Woods niet zal worden vervolgd voor gevaarlijk rijgedrag. Het betrof volgens de politie een ,,eenvoudig ongeval”. Er zou geen bewijs zijn geweest dat Woods op het moment van het ongeluk onder invloed was van drugs of alcohol.

