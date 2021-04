Polling en Van Dijke overtuigend naar laatste vier op EK judo

Polling en Van Dijke zijn in een tweestrijd verwikkeld om een ticket voor de Olympische Spelen van Tokio. De EK in Lissabon zijn het laatste meetmoment.

In de klasse tot 63 kilogram verloor Sanne Vermeer in de halve finales. Olympisch kampioene Tina Trstenjak uit Slovenië was op ippon te sterk. Vermeer strijdt met Laura Fazliu uit Kosovo om een bronzen plak.

Franssen miste ‘het brandende vuurtje’

“Ik heb een pittige tijd achter de rug, maar ik wil me nergens achter verschuilen. Ik weet dat ik dit nodig had; me in het hol van de leeuw begeven. Als ik dit pas tijdens de WK had gedaan, dan was het te laat. Soms moet je uit je comfortzone stappen.”