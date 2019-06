Polobondscoach Havenga neemt afscheid van topkeepster Aarts

Aarts, pas 22 en nu al een van de beste keepsters ter wereld, ontbreekt al in de Oranje-selectie voor het WK van volgende maand in het Zuid-Koreaanse Gwangju.



Havenga, op waterpolo.nl ,,Laura heeft mij verteld dat zij richting Tokio niet het topsportleven wil leiden en de inspanningen kan leveren die horen bij een olympische missie. We hebben hier meerdere intensieve gesprekken over gevoerd, maar deze hebben haar helaas niet op andere gedachten kunnen brengen. Haar kwaliteiten als keepster staan niet ter discussie, maar we willen binnen ons team werken met speelsters die volledig gecommitteerd zijn aan het olympisch programma. Laura wilde nog graag aan het WK meedoen, maar dat is voor mij geen optie. We hebben binnen onze selectie nog twee jonge, talentvolle keepsters en die zullen we nu de volledige kans geven om zich versneld te ontwikkelen op de komende toernooien in Boedapest en Rotterdam.”