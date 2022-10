Polsbreuk laat Nienke Brinkman twijfelen aan toekomst in trailen: ‘Moeten er echt goed voor gaan zitten’

Khalid Choukoud in Amsterdam met recordtijd naar Nederland­se marathonti­tel

Khalid Choukoud heeft zijn Nederlandse titel op de marathon geprolongeerd. De 36-jarige Hagenaar kwam als eerste Nederlander over de finish in het Olympisch Stadion in een persoonlijk record van 2.09.34 (officieus). Vorig jaar zegevierde Choukoud op de NK in Amsterdam in 2.10.25.

16 oktober