Positief geteste Sifan Hassan opnieuw Sportvrouw van het Jaar

,,Dit is heel bijzonder voor mij”, aldus Hassan, die er niet bij is vanwege een positieve coronatest. En dat terwijl ze juist speciaal voor het gala naar Nederland was gekomen: ,,Helaas, maar ik kan geen enkel risico nemen. Ik voel me prima, ik heb geen klachten en ben ook twee keer gevaccineerd. Ik had daar graag willen zijn.”