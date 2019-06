Prima start Van Driel in München

‘Revalida­tie Herlings na enkelbreuk duurt ongeveer zes weken'

8:47 Voor de onfortuinlijke Jeffrey Herlings lijkt het seizoen nog niet voorbij. Sportdirecteur Joël Smets van KTM, de ploeg van de regerend wereldkampioen in de koningsklasse MXGP, hoopt de 24-jarige motorcrosser uit Oploo dit jaar nog in actie te zien. ,,Maar dat is niet iets waar we ons nu mee bezig moeten houden. De breuk moet gewoon goed genezen, dat is het allerbelangrijkste”, laat Smets weten bij de NOS.