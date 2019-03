Primeur golfer Mitchell op Honda Classic

Nederland­se atletiek­ploeg zesde op medail­lespie­gel

3 maart Met vijf medailles op de EK indooratletiek in Glasgow heeft de Nederlandse ploeg het aantal van de EK uit 2015 in Praag geëvenaard. Ook toen haalde de Nederlandse atleten vijf plakken binnen. De EK van 1989 in Den Haag blijft met zes medailles de meest succesvolle.