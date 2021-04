Primeur op EK: Sanne en Lieke Wevers treffen elkaar in balkfinale

Toen de regerend olympisch balkkampioene in de laatste van vier startgroepen aan de beurt was, lag de lat voor een finaleplaats net boven de 13.000 punten. Met 13.433 voldeed Sanne Wevers royaal aan de opgave voor een verlenging van het toernooi tot de slotdag. Een sportieve opsteker was welkom na een roerig jaar zonder competitie en des te meer ruis over mistoestanden in de turnsport in het verleden. En dan was er ook nog zoiets als een coronastop.