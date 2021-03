Professor Sloet waarschuwt: ‘Rhinovirus kan Spelen in gevaar brengen’

Door Ralph Blijlevens



Wat er afgelopen weken tijdens het internationale springconcours aan de Spaanse kust is gebeurd, is volgens Sloet op zich niet heel bijzonder. ,,Sinds 1979 komen er al uitbraken van het rhinovirus bij paarden voor in de wereld. Ook op bedrijven in Nederland. Van een bedrijf met veertig paarden overleven het er dan bijvoorbeeld drie niet. Aan dat soort getallen moet je denken. Dat komt een paar keer per jaar voor. Wat Valencia zo anders maakt, is dat daar 752 paarden op één plek bij elkaar hebben gestaan. En dat veel dieren vervolgens naar diverse andere locaties en landen zijn uitgewaaid’’, zegt de hoogleraar aan de Universiteit Utrecht, gespecialiseerd in Inwendige Ziekten van het Paard.

Dat het agressieve paardenvirus van Valencia is opgedoken in landen als Duitsland, Frankrijk, België en recent ook in Doha, waar komend weekeinde de Global Champions Tour wordt gehouden, noemt Sloet zorgelijk. Tegelijkertijd waakt ze voor te veel paniek. Het rhinovirus heeft niet altijd een dodelijk effect op de paarden. Pas als de besmette dieren (neurologische) zenuwverschijnselen gaan vertonen, is het alle hens aan dek. Paarden die niet op hun eigen benen kunnen blijven staan, lopen een flinke kans het virus niet te overleven of niet meer op hun oude niveau terug te komen.

Quote Dankzij corona, dat overigens niets met dit virus te maken heeft, hoeven wij als dierenart­sen nu weinig meer uit te leggen over quarantai­ne en hygiëne. Marianne Sloet, Professor diergeneeskunde

Volgens Sloet is isolatie van de paarden uit Valencia momenteel de allerbelangrijkste maatregel. ,,Dan stopt de verspreiding en hebben we deze uitbraak onder controle. Lukt dat niet en blijven zich elders in de wereld problemen van neurologische aard voordoen, dan komen de Olympische Spelen in gevaar. Dankzij corona, dat overigens niets met dit virus te maken heeft, hoeven wij als dierenartsen nu weinig meer uit te leggen over quarantaine en hygiëne. Die begrippen zijn wel bekend.’’

De neurologische vorm van het rhinovirus, waarvoor geen vaccinatie bestaat, is volgens de professor ‘een verschrikkelijke ziekte’. ,,Er is wel een vaccin voor de verkoudheidsvorm van hetzelfde virus en dat kan de infectiedruk verlagen. Voor degene die neurologische rhino bij zijn paard krijgt, is het een ramp. Zowel voor het paard als de ruiter of eigenaar. Ondanks dat we er al veertig jaar onderzoek naar doen, weten we nog steeds niet waarom een besmetting soms tot de zenuwverschijnselen leidt.’’



De geschiedenis leert volgens Sloet dat uitbraken doorgaans ‘vanzelf’ uitdoven, maar eenmaal besmet met rhino raakt het paard het virus nooit meer kwijt. Dat leidt echter zelden tot problemen. ,,Maar om een vergelijking te geven: er gaan in Nederland veel meer paarden dood aan verwondingen die ze oplopen op straat, in een weiland of op stal, dan aan de neurologische vorm van het rhinovirus.’’



Ongewis is het volgens de hoogleraar hoe lang het duurt om de uitbraak van Valencia helemaal onder controle te krijgen. ,,Ik heb werkelijk geen idee. Dat paarden nu her en der buiten Spanje koorts krijgen, dat was te verwachten. Maar als de Valencia-paarden elders in de wereld andere paarden besmetten die dan ook neurologische verschijnselen krijgen, dan komen de Spelen van Tokio echt wel aan een zijden draadje te hangen.’’

