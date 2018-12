Protest tegen winnaar zeilklassieker Sydney-Hobart

De boot van Richards, met aan boord ook het Nederlandse bemanningslid Carlo Huisman, legde de 628 zeemijlen tussen Sydney en Hobart als snelste af in 1 dag, 19 uur, 7 minuten en 21 seconden. Het betekende de negende zege voor Wild Oats XI, dat recordhouder is in deze wedstrijd. Black Jack kwam bijna 28 minuten later als tweede aan. Comanche, de winnaar van vorig jaar, eindigde vlak daarachter als derde.

Net als vorig jaar kan de uitslag nu veranderen door een besluit van de wedstrijdleiding. Vorig jaar kreeg Wild Oats XI een tijdstraf van een uur, omdat het kort na de start in de haven van Sydney bijna op de boot van Comanche was gebotst. Nu zou Black Jack kunnen profiteren. Onduidelijk is wanneer de uitspraak komt.