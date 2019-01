Puntenregen Harden helpt Rockets niet aan winst

Harden gooide maar liefst 58 punten bij elkaar. De bebaarde vedette van de Rockets was twee dagen eerder tegen Memphis Grizzlies (112-94) tot 57 punten gekomen.



Spencer Dinwiddie eiste in de verlenging de hoofdrol voor zich op. Met nog 28 seconden op de klok bracht hij de Nets eerst langszij en vervolgens ook op voorsprong door een vrije worp te benutten. Dinwiddie maakte in totaal 33 punten.



Toronto Raptors moest de eerste plaats in het oosten afstaan aan Milwaukee Bucks door een nederlaag tegen Boston Celtics (108-117). Bij de Celtics blonk Kyrie Irving uit met 27 punten en 18 assists. De Bucks versloegen Memphis Grizzlies onder aanvoering van Giannis Antetokounmpo (27 punten, 11 rebounds) met 111-101. NBA-kampioen Golden State Warriors was met 147-140 te sterk voor New Orleans Pelicans. Stephen Curry gooide 41 punten bij elkaar.