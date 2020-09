Quartararo nieuwe leider MotoGP na zege GP Catalonië

Quartararo (Yamaha) vocht in het begin van de race verbeten met zijn Italiaanse teamgenoot Franco Morbidelli (Yamaha) om de koppositie. Daarachter loerde veteraan Valentino Rossi (Yamaha) op zijn kans. De Italiaan, die zaterdag voor nog een jaar tekende in de koningsklasse van de motorsport, ging in zijn gretigheid naar succes in de fout en vloog met nog negen ronden te gaan uit de bocht. Het was de tweede uitvalbeurt op rij voor de negenvoudig wereldkampioen.