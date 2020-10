Quartararo pakt pole in MotoGP ondanks zware val in training

Zware val van motorcou­reur Quartararo in vrije training MotoGP

12:09 De Franse motorcoureur Fabio Quartararo is zaterdag zwaar ten val gekomen tijdens een vrije training voor de Grand Prix van Aragón. De leider van het WK-klassement in de MotoGP verliet het circuit per brancard. Hij leek vooral last van een schouder te hebben.