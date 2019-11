Quartararo troeft Márquez af en pakt pole in Valencia

De Spanjaard verzekerde zich begin vorige maand in Thailand al van zijn zesde wereldtitel in de MotoGP. Márquez zegevierde daarna ook in Japan en Australië, in Maleisië moest hij twee weken geleden genoegen nemen met de tweede plaats achter landgenoot Maverick Viñales.



Quartararo veroverde al zijn zesde pole van dit seizoen. Winnen deed de debutant in de MotoGP dit seizoen nog niet. De Fransman kwam wel al vier keer als tweede over de finish. Hij staat in de WK-stand op de zesde plaats. De motorcoureurs sluiten het seizoen zondag af in Valencia.