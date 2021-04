Quartararo wint GP van Doha, Bendsneyder in de punten in Moto2

Martín, die dit seizoen debuteert in de koningsklasse, was zaterdag verrassend de snelste in de kwalificatie op het Losail International Circuit. Hij leidde ook een groot deel van de tweede race op het circuit in Doha, met zijn ploeggenoot Zarco achter hem. In de slotfase rukten de Yamaha-coureurs op en pakte Quartararo de leiding. De Fransman, die was gestart vanaf de vijfde plaats, reed vervolgens naar zijn vierde overwinning in de MotoGP.



Quartararo’s ploeggenoot Maverick Viñales, die vorige week de eerste race had gewonnen, eindigde na enkele fouten als vijfde. De Fransman Zarco heeft met zijn twee tweede plaatsen de leiding in het WK. Hij heeft met 40 punten 4 punten voorsprong op de coureurs Quartararo en Viñales van het Monster Energy Yamaha Team. Wereldkampioen Joan Mir finishte als zevende en staat zesde met 22 punten. ,,Ik heb nog niet veel gewonnen, maar dit was een speciale overwinning”, zei Quartararo. ,,Ik lag op de achtste plaats en besloot om mijn banden goed te houden voor het einde. Toen ik zag dat Viñales begon met inhalen, wist ik dat dat het moment was.”