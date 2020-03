Raar maar waar: bokstoernooi om olympische tickets begonnen in Londen

,,Vooralsnog weet ik niet beter dan dat alle wedstrijden doorgaan. Maar in deze tijden kan alles snel veranderen. Ik hoorde dat de Britse overheid nu ook strengere maatregelen gaat nemen. Of dat ook gevolgen heeft voor het OKT in Londen, is nog niet duidelijk. We maken er inderdaad maar het beste van", beaamde Bonthuis, die vanuit Nederland alle ontwikkelingen nauwlettend in de gaten houdt.



De Nederlandse boksploeg verblijft sinds afgelopen woensdag in Londen. ,,Natuurlijk staan we dagelijks in contact met de teamleiding. Alle deelnemers aan het OKT worden medisch goed gecontroleerd, uiteraard ook op het coronavirus. We nemen niks voor lief, maar we gaan er van uit dat de risico's niet groot zijn.”