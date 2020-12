Racing Team Nederland debuteert in Daytona: ‘Die race stond altijd al op mijn bucketlist’

Video Handbal­sters beginnen met andere status aan EK: ‘Iedereen wil van ons winnen’

5 december Als wereldkampioen aan een EK beginnen, het is nieuw voor de handbalsters van Oranje, die na het uitstel van gisteren vandaag in het Deense Kolding hun eerste poulewedstrijd spelen tegen Servië. ,,Ik heb het gevoel dat we toch weer een soort van opnieuw moeten beginnen.’’