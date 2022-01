Rampspoed bij handballers op EK: het wordt puzzelstukjes rapen na elf besmettingen

Daar is de volgende rampspoed voor de handbalmannen. Na de vier coronabesmettingen van zondag is het team lamgeslagen voor de laatste week van het EK in Boedapest.

Dagelijks is het niet de vraag of er een bericht komt over positieve coronatesten binnen Oranje, maar juist hoeveel besmettingen het dit keer zullen zijn. Wat dat betreft is het nieuws van zondag, een dag na de spectaculaire zege tegen Montenegro (34-30), dubbel wrang. Samir Benghanem en Jasper Adams vallen uit, de laatste twee sterke verdedigers. Plus Kay Smits, die nu de kans mist om topscorer van het toernooi te worden. Hij was in de eerste vijf wedstrijden goed voor 45 doelpunten, tien meer dan alle concurrenten.

Onderhand zal iedereen de tel zijn kwijtgeraakt. Wat begon in de voorbereiding met een positieve test van Ephrahim Jerry tijdens een weekeinde in Zweden, is in feite daarna niet meer gestopt. Onderhand heeft bondscoach Erlingur Richardsson - zelf sinds zaterdag ook besmet - vier specialisten uit de dekking moeten vervangen, sleutelposities in het team.

Vijf keepers

Geen enkele ploeg heeft tijdens het EK vijf keepers gebruikt: Bart Ravensbergen, Dennis Schellekens, keeperstrainer Gerrie Eijlers, René de Knegt en Thijs van Leeuwen. Opvallend genoeg vervulde de man die als laatste werd toegevoegd aan het team zaterdag de hoofdrol tegen Montenegro. Van Leeuwen (34), keeper van Sporting Pelt met slechts één interland achter zijn naam, werd een halve dag na binnenkomst tot man van de wedstrijd uitgeroepen met een waanzinnig stoppercentage (14 stops op 33 schoten).

De vraag is hoe het allemaal kan en of het enigszins voorkomen had kunnen worden. Een helder antwoord is er niet. Feit is wel dat meerdere teams in spelershotel Helia, aan de boorden van de Donau, zijn ondergebracht. Van een stringente bubbel is geen sprake, omdat ook ‘normale’ gasten in het hotel overnachten, die in badjas op weg zijn naar jacuzzi of zwembad. Pas in de loop van het toernooi stelde de EHF, de Europese handbalbond, de regels bij zodat alle spelers verplicht een eigen kamer kregen, in plaats van tweepersoonskamers. Dat is voor handbalverbond NHV, niet bepaald de rijkste federatie in sportend Nederland, een pittige kostenpost.

En dan nog. In het ‘coronaklassement’ staat Nederland met 11 besmettingen (plus 3 in de staf) in de kopgroep. Maar Duitsland is de lijstaanvoerder met 13 positieve gevallen, bondscoach Alfred Gislason heeft inmiddels 12 vervangers ingevlogen. Bij het grootste handballand van Europa werden de spelers vanaf de eerste dag in gescheiden kamers ondergebracht, dat is dus ook niet de oplossing.

De angst regeert voor de dag van morgen, de volgende test. Maar het is zoals Oranje-aanvoerder Bobby Schagen het zegt: ,,Je moet iedere dag eten, je moet af en toe trainen. Contact valt niet te voorkomen.’’ Voor de wedstrijd van maandag (18.00 uur) tegen wereldkampioen Denemarken is het een kwestie van koppen tellen en hopen dat de opgeroepen reserves op tijd zijn en een negatieve test overleggen. Voor een in allerlei opzichten gedenkwaardig toernooi.

