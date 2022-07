Ramsey Angela en Nick Smidt door naar halve finales op 400 meter horden

Angela liep in zijn serie naar de tweede plaats in 49,62. Hij gaf wel een seconde toe op de winnaar. De Amerikaan Khallifah Rosser klokte 48,62. Smidt werd vierde in zijn heat in 49,80. De Braziliaan Alison Dos Santos won de race in 49,41.

De Noor Karsten Warholm plaatste zich ook voor de halve finales door zijn heat te winnen in 49,34. Warholm is titelverdediger, olympisch kampioen en wereldrecordhouder. Hij liep in aanloop naar de WK in Eugene een blessure op, waardoor het onzeker was of hij fit en scherp aan de start kon verschijnen.