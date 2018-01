Raptors in topper te sterk voor Cavaliers

Hoondert beleeft zwaarste etappe ooit in Africa Eco Race

11 januari De negende etappe van de Africa Eco Race telde 340 kilometer, maar Adwin Hoondert had er 400 op de teller staan. Buiten dat was de etappe in het Chinguetti-gebied in Mauretanië de zwaarste die Hoondert zich voor de geest kon halen. ,,Ik heb vandaag meer duinen gezien dan in drie keer Dakar”, meende de Zeeuwse coureur.