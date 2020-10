Rea pakt voor zesde keer op rij wereldtitel Superbike

Kampong aanvaardt boete in tuchtzaak rond Janssen

13 oktober Kampong moet boeten voor het meespelen van international Jip Janssen, vorige maand tegen Tilburg. Nadat een onafhankelijke tuchtcommissie de club een boete van 500 euro had opgelegd vanwege de gebrekkige communicatie rond een positieve coronatest van Janssen, nam hockeybond KNHB aanvullende maatregelen. Kampong krijgt drie punten in mindering en het duel met Tilburg moet worden overgespeeld. De Utrechtse club heeft de boete geaccepteerd, maar kan tegen de maatregelen van de bond nog in beroep gaan.