Record voor Delmée na zege in Pro League, veerkrachtige hockeysters kloppen Duitsland

Tot dusver was Oranje nog ingeslagen in de Pro League: acht zeges, twee remises, waarna de hockeyers het bonuspunt pakten via shoot-outs. En ook in het eerste deel van het tweeluik met Duitsland behielden zij de ongeslagen status.

Al kwam Duitsland wel op voorsprong via een rake strafcornervariant van Mats Grambusch: 1-0. Tim Swaen trok - ook uit een strafcorner - de stand weer gelijk, waarna Joep de Mol Nederland op voorsprong zette: 1-2. De verdediger maakte het vijftigste doelpunt van Oranje onder leiding van bondscoach Delmée.

Duitsland knokte zich in het derde kwart terug via een rake strafcorner van Gonzalo Peillat. Toch trok Nederland aan het langste eind dankzij Koen Bijen, die zijn lichaam slim gebruikte en de voorzet van Dennis Warmerdam achter de Duitse keeper tipte: 2-3.

De hockeyers trokken de zege over de streep en bezorgden Delmée een record: geen enkele bondscoach kwam ongeslagen de eerste twaalf duels door behalve hij. Jules Ancion bleef in 1970 ongeslagen in zijn eerste elf wedstrijden als bondscoach van de hockeyers.

Jeroen Delmée op archiefbeeld. © Pro Shots / Bart Scheulderman

Veerkrachtige vrouwen

De vrouwen toonden een flinke portie veerkracht in Hamburg. De ploeg van interim-bondscoach Jamilon Mülders trok de wedstrijd na de rust naar zich toe: 3-2. Frédérique Matla schoot zo’n vijf minuten voor tijd de winnende treffer binnen, in de rebound van een geblokte strafcorner.

Oranje kwam in het eerste kwart op achterstand via Sara Strauss. Uit een strafbal verdubbelde Sonja Zimmermann in het tweede kwart de Duitse voorsprong. Felice Albers bracht de spanning na rust terug en aan het einde van het derde kwart trok Lidewij Welten de stand gelijk. De ploeg van Mülders haalde in de slotfase de winst binnen.

De Duitse bondscoach van Oranje presenteerde eerder in de week zijn selectie voor het WK van volgende maand in Nederland en Spanje. Eva de Goede, zo goed als hersteld van een zware knieblessure, zit daar ook bij. Zij deed tegen de Duitse vrouwen nog niet mee. Zondag treffen Duitsland en Nederland elkaar opnieuw in Hamburg.

Oranje staat in de Pro League op de tweede plaats achter Argentinië.

© ANP