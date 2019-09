Recordaantal homeruns in MLB met paar weken te gaan al overtroffen

Twee jaar geleden vlogen 6105 ballen over de hekken in de MLB. Het huidige seizoen duurt nog een aantal weken, maar nu al is het record overtroffen. Villar gaat de boeken in als de man die de ‘historische’ klap uitdeelde.



De 28-jarige honkballer uit de Dominicaanse Republiek sloeg in de zevende inning, bij een stand van 2-2, een bal van pitcher Caleb Ferguson hoog en ver weg, richting de tweede ring van het Oriole Park at Camden Yards. Villar tilde de stand daarmee naar 5-2. De knuppel waarmee hij de 6106e homerun van het seizoen sloeg, gaat naar het museum van de Hall of Fame in New York.