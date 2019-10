Reputatie Sifan Hassan heeft een deuk opgelopen

Sifan Hassan, die zaterdagavond nog naar de wereldtitel op de 10.000 meter liep, kreeg midden in het toernooi te horen dat haar coach Alberto Salazar is geschorst. Vijf vragen én antwoorden over de zaak.

Door Pim Bijl

Wat is er aan de hand?

Alberto Salazar, voormalig marathonloper en zeer bekend coach, is voor vier jaar geschorst. Dat heeft het Amerikaanse antidopingagentschap USADA vanochtend bekendgemaakt. In 2016 kwam al naar buiten dat hij verdacht werd van het hanteren van dubieuze, experimentele methodes in de medische begeleiding van zijn atleten. USADA zegt nu op basis van veel bewijs, waaronder getuigenverklaringen van atleten, bewezen te hebben dat hij meerdere dopingregels zou hebben overtreden. Salazar was coach in het door Nike gefinancierde Oregon Project in Portland. De 61-jarige Amerikaan van Cubaanse afkomst trainde tot 2017 onder andere Mo Farah en sinds eind 2016 Sifan Hassan.

Volledig scherm Sifan Hassan tijdens haar persconferentie. © ANP

Is Hassan ook verdacht in deze zaak?

De naam van Hassan wordt niet genoemd in het onderzoek. De USADA stelde vier jaar geleden het onderzoek ook al in, voordat Hassan zich bij de trainingsgroep voegde. Er is geen aanwijzing dat Salazar ook met Hassan de dopingregels zou hebben overtreden. Wél straalt deze zaak automatisch óók op haar af en haar prestatie van afgelopen zaterdag. Om het nauwe contact te schetsen: Salazar is sinds eind december haar hoofdcoach, van de week overlegden ze nog over haar keuze tussen de 5000 en 1500 meter. De avond voor de schorsing gaf hij haar nog training.

Wat betekent dit voor de reputatie van Hassan?

Die heeft een deuk opgelopen. Haar smetteloze reputatie zette ze in 2016 al op het spel met haar keuze. Ze koos - samen met haar management – in 2016 met volle overtuiging voor het Nike Oregon Project van Salazar na een paar jaar in Gelderland te hebben getraind onder Honoré Hoedt. Toen was al bekend dat er een onderzoek liep naar Salazar en waren de beschuldigingen niet mals. Maar Jos Hermens van managementbureau Global Sports Communication zei dat hij niet verwachtte dat er ‘iets schokkends uit het onderzoek naar boven zou komen’. De risicovolle keuze komt nu tóch als een boemerang terug, alhoewel de Atletiekunie en Hassan benadrukken dat de volledige medische begeleiding altijd in handen is geweest van Nederlanders.

Volledig scherm Sifan Hassan tijdens haar gouden 10 kilometerrace. © EPA

Hoe moet het nu op dit toernooi verder?

Met onmiddellijke ingang neemt Charles van Commenée, hoofdcoach van de Atletiekunie, de begeleiding over. Contact met Salazar heeft ze nog niet gehad en is zelfs verboden. Hassan komt morgen alweer in actie op de 1500 meter. Ze wil zich plaatsen voor de finale op zaterdagavond en daar goud halen op haar lievelingsafstand. ,,Maar het is veel moeilijker geworden mij nu te focussen op de race”, geeft Hassan aan.

Hoe reageert zij zelf?

Hassan gaf een paar uur na het nieuws uitgebreid uitleg aan de Nederlandse pers in het Ezdan Hotel. Ze oogde ontspannen, al gaf ze wel aan ‘geschokt’ te zijn door haar coach met wie ze een goede band onderhield. Ze zei geen spijt te hebben van de overstap naar Portland omdat ze nooit iets verkeerds heeft gedaan. ,,Ik heb nooit iets gezien of gedaan. Ik weet dat ik schoon ben en schoon wil blijven. Heb er niets mee te maken. Dit gaat over zaken van lang geleden en alleen over Alberto. Ik kan rustig slapen.”