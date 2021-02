Rijzende ster Femke Bol blijft verbazen: ‘Ik vind alle aandacht niet per se eng’

Door Pim Bijl



Vier races, vier Nederlandse records. Femke Bol opent haar seizoen op 30 januari in Wenen met 50,96, daarna verscherpt ze haar indoorrecord in Metz (50,81), in Torun (50,66) en nu in Apeldoorn gaat het met 50,64 alweer harder, goed voor goud op de NK indoor. Daarna legt ze aan de vaderlandse pers uit hoe het is om een wereldster in wording te zijn. Er zijn veel 20-jarige meisjes in Nederland voor wie de voorbije maand een stuk saaier is geweest.