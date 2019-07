Robin de Kruijf: Ik zou de Spelen heel graag nog een keer halen

Hongaarse zwembobo aange­klaagd in moordzaak

30 juli De Hongaarse zwembobo Tamas Gyarfas is in zijn eigen land aangeklaagd voor het opdracht geven tot het vermoorden van een zakenrivaal, 20 jaar geleden. Justitie in Boedapest bracht een verklaring uit. Gyarfas was van 1993 tot en met 2016 voorzitter van de Hongaarse zwembond en is nog altijd zittend bestuurslid van de internationale zwemfederatie FINA.