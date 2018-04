Rockets en Jazz op drempel van tweede ronde

Houston Rockets, de beste ploeg uit de reguliere competitie, sloeg in Minneapolis genadeloos toe in het derde kwart. James Harden en zijn teamgenoten maakten daarin liefst vijftig punten. Halverwege was de wedstrijd nog vrijwel in evenwicht (50-49). Harden gooide in totaal 36 punten bij elkaar, waarvan 22 in het derde kwart. Chris Paul kwam tot 25 punten. De basketballers uit Houston kunnen woensdag voor eigen publiek een plek in de tweede ronde veiligstellen.