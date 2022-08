Roemeense zwemsensatie David Popovici (17) duikt onder wereldrecord op koningsnummer

Zijn winnende 46,86 was vijf honderdsten van een seconde sneller dan de Braziliaan Cesar Cielo Filho was bij de WK in Rome in 2009, een record uit de tijd van de inmiddels verboden snelle badpakken. Popovici moet in september nog 18 jaar worden. In juni pakte het jonge fenomeen ook al de wereldtitel op zowel de 100 als 200 meter vrije slag.

Brons Maaike de Waard

Maaike de Waard heeft zaterdag brons gewonnen op de 50 meter vlinderslag. De titel ging zoals verwacht naar Sarah Sjöström. De Waard verbeterde haar persoonlijke record naar 25,62 seconden en moest alleen de Zweedse wereldrecordhoudster (24,96 seconden) en Marie Wattel uit Frankrijk (25,33) voor laten gaan. Kim Busch, die net als De Waard in Eindhoven traint onder Patrick Pearson, werd zevende in 26,35.

Na de huldiging moest De Waard snel weer het bad op het Foro Italico in voor de halve finale van de 50 meter rugslag. Ze plaatste zich net als Kira Toussaint, Europees recordhoudster op deze afstand, voor de finale van zondag.

Yohann Ndoye Brouard kroonde zich tot kampioen op de 200 meter rugslag in een Frans record van 1.55,62. Succes dus voor Jacco Verhaeren, technisch directeur van de Franse zwemploeg. De Italiaanse Benedetta Pilato was in 1.05,97 de snelste over 100 meter schoolslag. Tes Schouten eindigde met 1.07,66 als zevende.

Steenbergen als snelste naar finale 200 vrij

Marrit Steenbergen, al in het bezit van drie gouden medailles, kwalificeerde zich ook met gemak als tijdsnelste voor de finale van de 200 meter vrije slag. Met 1.57,40 minuten bleef ze maar net boven haar persoonlijke record, dat stamt uit april 2017. Imani de Jong zwom 1.59,56 en bleef daarmee steken op de tiende plaats. Ze was een honderdste sneller dan in de ochtendsessie. Silke Holkenborg had zich ook onder de beste zestien geschaard, maar maximaal twee deelnemers per land mogen de halve finale zwemmen.

Nyls Korstanje ging als derde door naar de eindstrijd op de 100 meter vlinderslag. Zijn tijd van 51,46 seconden was maar net boven zijn eigen nationale record van 51,41.