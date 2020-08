Roger ‘The Shark’ Bernadina bij Quick terug in Nederlandse competitie

The Shark, zoals de bijnaam van Bernadina luidt, honkbalde in de Major League voor Washington Nationals, Philadelphia Phillies, Cincinnati Reds en Los Angeles Dodgers. Hij ging daarna in Azië spelen en afgelopen winter kwam hij uit voor een Mexicaanse club.



Bernadina speelde in 2006 voor het laatst in de hoofdklasse. Hij deed toen enkele wedstrijden mee bij Neptunus. Bernadina veroverde met Oranje twee keer de Europese titel en hij deed met de nationale ploeg ook mee aan de World Baseball Classic en de Premier 12. Het is de bedoeling dat Bernadina dinsdagavond tegen Neptunus al in actie komt voor zijn nieuwe club Quick Amersfoort.