Rollercoaster aan emoties in turnen: ‘Sport is er verschrikkelijk beroerd aan toe’

Video Afgrijse­lij­ke crash van Noorse schans­sprin­ger

25 maart De Noorse schansspringer Daniel-André Tande is in het ziekenhuis opgenomen na een zware crash tijdens een wereldbekerwedstrijd schansspringen in het Sloveense Planica. De 27-jarige Scandinaviër verloor tijdens een sprong zijn evenwicht en kwam na 78 meter met een harde klap in de sneeuw terecht.