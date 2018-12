Rolstoeltennisster De Groot wereldkampioene

Hugo Haak nieuwe bondscoach van de baansprin­ters

2 december Hugo Haak is de nieuwe bondscoach voor de baansprinters. De 27-jarige voormalig sprinter is de opvolger van de Duitser Bill Huck die drie maanden geleden vertrok wegens privéredenen, bevestigt directeur Thorwald Veneberg van de KNWU. Haak richt zich op de Spelen van 2020 in Tokio en is aangesteld tot en met het WK baanwielrennen in 2021.