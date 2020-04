Ronnie O’Sullivan openhartig: ‘Negen jaar verloren aan drank en drugs’

Ronnie O’Sullivan (44) is één van de beste snookerspelers ooit. Maar de Engelsman had nog veel meer kunnen winnen als hij iets minder uitbundig had gefeest.

,,Als je alles samentelt heb ik zo’n 9 jaar van m’n carrière verloren aan drank en drugs‘’, is The Rocket openhartig in ‘The Break’, de snookerpodcast van Eurosport.

O’Sullivan werd vijf keer wereldkampioen, vijf keer koning van The Crucible, de legendarische snookerzaal in Sheffield. Nog twee wereldtitels scheiden hem van de legendarische zeven stuks van Stephen Hendry. Een eerste titel haalde O’Sullivan in 2001, z’n voorlopig laatste in 2013. Maar had hij niet al lang op zeven wereldtitels moeten zitten?

Ook O’Sullivan zit in lockdown. Op de vraag of hij het snooker niet mist antwoordt hij op geheel eigen wijze: ,,Neen, ik mis het echt niet. Ik heb al drie weken niets gedaan. Ik heb ooit negen maanden geen bal geraakt, daarna trainde ik zes weken voluit en werd ik wereldkampioen.”

Diepe dalen

O’Sullivan won dan wel het recordaantal van 19 majors (5x WK, 7x UK Championship, 7x Masters, scoorde de snelste 147-break ooit en maakte de meeste centuries (breaks van 100 of meer) ooit, maar jarenlang op een constant hoog niveau presteren lukte niet. De Engelsman schoot als een komeet naar de top en betaalde daar de prijs voor.

Spijt heeft hij vooral van de periode tussen 1995 en 2000. ,,Ik verloor er veel tijd. Ik wijdde niet alles aan het snooker.” Hij won in 1995 de masters, maar het duurde tot 2001 tot hij opnieuw een groot toernooi won. Toen werd hij voor het eerst wereldkampioen.

O'Sullivan met de snelste 147-break in de snookergeschiedenis

Maar de Engelsman kende nog diepe dalen. ,,Ook tussen 2005 en 2007 was ik nergens. Ik won gedurende 32 maanden geen enkel toernooi. En reken daar ook maar de periode tussen 2009 en 2011 bij. Zo heb ik eigenlijk een periode van 9 jaar gehad op een carrière van 27 jaar waar ik mentaal gewoon niet klaar was om snooker te spelen.‘’

De reden daarvoor is niet ver te zoeken: ,,Ik feestte veel te veel. Het snookerseizoen liep ongeveer van september tot en met mei. Na het wereldkampioenschap was het seizoen afgelopen. Als ik een slechte sessie had dacht ik: hoe sneller dit over is, hoe sneller ik plezier kan gaan maken met m’n vrienden. Als je een keer wereldkampioen bent geworden, staat jouw naam op die trofee. Het maakt dan eigenlijk niet uit of je de titel nog eens wint.”

Dieptepunt

Het leidde in 2006 misschien wel tot een triest dieptepunt. O’Sullivan speelde tegen Stephen Hendry in de kwartfinales van het UK Championship. De Engelsman stond 4-1 achter, potte een zwarte bal, maar positioneerde z’n witte bal volledig verkeerd. Hij probeerde tevergeefs nog een rode bal te potten, maar slaagde daar niet in. Het sein voor O’Sullivan om de wedstrijd stop te zetten. Hij schudde Hendry de hand en verdween in de catacomben.

,,Ik moest er toen gewoon vandoor en ik wilde de wedstrijden daarvoor eigenlijk al naar huis gaan. Er was gewoon veel mis in mijn hoofd toen. Ik wil daar niet zijn en zou de wedstrijd nooit gewonnen hebben. Als ik er op terugkijk was het echt confronterend. Er zijn momenten geweest dat ik het snooker zo beu was. Maar weglopen zoals toen, dat doe ik niet meer!”

Uiteindelijk kreeg O’Sullivan nog een boete van 20.000 pond voor z’n vroegtijdige exit.

O'Sullivan verlaat de wedstrijd tegen Hendry

