Rose grijpt leiding bij US Open, Woods in achtervolging

Toronto Raptors schrijft historie met eerste Canadese NBA-titel

7:50 De basketballers van Toronto Raptors hebben hun eerste kampioenschap in de NBA in de wacht gesleept. De ploeg uit Canada won de zesde wedstrijd van de best-of-sevenserie van Golden State Warriors, waardoor de finale met 4-2 werd beslist. In Oakland werd het 114-110. Het is voor het eerst dat een Canadese club een NBA-titel wint.