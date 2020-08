Rug speelt Dafne Schippers weer parten: afmelding voor NK-finale 200 meter

Schippers had zich in de series met een tijd van 23,15 als tweede geplaatst voor de finale, later deze zondag. Lieke Klaver was met 23,01 sneller en meldde zich als favoriete voor de Nederlandse titel. De 22-jarige sprintster uit Enkhuizen liep eerder dit seizoen al 22,66 en is daarmee de snelste Nederlandse op de 200 meter van dit jaar.

Schippers kwam vorige week in Hongarije op haar eerste 200 meter van dit jaar tot 22,94. Na die race klaagde ze ook al over de pijn in haar rug.

Lieke Klaver veroverde de titel op de 200 meter. De 22-jarige atlete uit Enkhuizen spurtte in de finale op atletiekbaan Maarschalkerweerd naar het goud in een tijd van 22,95. Marije van Hunenstijn rende naar het zilver in 23,04, Femke Bol behaalde het brons met 23,40.

Dubbel

Nadine Visser pakte een bijzondere ‘dubbel’ in Utrecht. Ze veroverde na de Nederlandse titel op de 100 meter ook het goud op haar specialiteit, de 100 meter horden. Visser won de finale op atletiekbaan Maarschalkerweerd in een voor haar doen matige tijd van 13,10, maar dat kwam omdat ze de eerste horde toucheerde en uit balans raakte.



Visser herstelde in de race en won nog vrij gemakkelijk. Het zilver was voor Sharona Bakker, die 13,24 noteerde. De geboren IJmuidense is bezig aan haar zoveelste comeback na talrijke blessures. Zoë Sedney behaalde met 13,30 het brons. Visser zette in de halve finales nog een veelbelovende tijd van 12,97 neer. Zo hard was nog nooit gelopen op een NK. Het vorige kampioenschapsrecord stond met 13,01 op naam van Marjan Olyslager uit 1985.

Volledig scherm Nadine Visser. © ANP