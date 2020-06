Rugbyteam ruim drie maanden na uitwedstrijd nog niet thuis

Door Arjan Schouten



Wat een eenvoudig tripje naar Perth moest worden, draaide door corona uit op een lange, vermoeiende reis van meer dan 100 dagen. Rugbyteam Manuma Samoa vertrok op 23 februari van het eiland in de Pacific naar Australië voor de eerste uitwedstrijd van het Global Rapid Rugby-seizoen, maar de weg terug werd wel een extreem lange. Toen de ploeg de wedstrijd op 14 maart speelde, maakte de regering thuis bekend dat Samoa in lockdown zou gaan. Iedereen die het land in wilde, moest eerst twee weken in verplichte quarantaine. Dus vloog het team zoals gepland eerst naar Auckland, om daar die tijd te overbruggen. Maar toen Samoa de grenzen vervolgens volledig sloot, zaten de spelers vast in Nieuw-Zeeland.



Drie maanden woonden de twintig rugbyers samen in een kerk op een compound, met z’n allen in dezelfde ruimte. ,,Toen we in Nieuw-Zeeland arriveerden was het nog zomer. Toen we vertrokken was het winter’’, vertelt video-analist van het team Hari Junior Narayan aan de BBC.

Gesnurk, bingo en trainen

In de kerk werd één grote slaapzaal ingericht, met twintig éénpersoonsbedden. ,,Privacy was er totaal niet. Een paar jongens snurkten enorm, maar we bleven opgewekt onder alles’’, vertelt speler Theodore McFarland. Ze richtten een provisorische fitnessruimte, speelden veel bingo en oefenden hun spel buiten de kerk. Dat laatst kwam hun nog op bezoekje van de Nieuw-Zeelandse politie te staan, toen dat land in volledige lockdown alle fysieke sport in gezelschap verbood. Maar boetes werden er niet uitgedeeld, omdat het team volledig uit tijdelijke huisgenoten bestond. ,,Het zal er voor die agenten niet tof uit hebben gezien, maar we bleven al die tijd netjes in onze eigen ‘bubbel’.’’

Teammanager Tuala Pat Leota zag in de maand april tot zijn tevredenheid dat een aantal spelers de kerk mocht verlaten, toen de lockdown in Nieuw-Zeeland voorbij was. Maar Samoa bleef op slot, dus de spelers die daar woonden, mochten nog altijd niet weg. ,,De autoriteiten noemden elke keer een nieuwe datum voor een eventuele terugreis. Eerst werd ergens in april gezegd, toen werd het 19 mei, toen 22 mei en uiteindelijk werd het zelfs 29 mei.’’

Volledig scherm Het managementteam: Brian Lima (tweede van links), Tuala Pat leota (met de armen over elkaar) en Hari Junior Narayan (met pet). © Hari Junior Narayan

Quarantaine

Vorige week kwam eindelijk de blijde boodschap. Iedereen mocht terug naar het eigen eiland. Maar daar wachtte hen alsnog een vervelende verrassing. Samoa, een van de weinige gebieden in de wereld zonder corona-besmettingen, bleek uiterst voorzichtig. Dus bij aankomst moesten alle spelers meteen na de landing alsnog twee weken in quarantaine.

Waar het team als één grote familie maanden verbleef in een kerk in Auckland, zit iedereen nu de laatste loodjes zelf uit op geïsoleerde locaties. Over een week mag iedereen dan eindelijk terug naar huis en hun familie. ,,Mijn dochter is nu vier maanden oud. De laatste keer dat ik haar zag, was ze één maand oud, dus ik heb veel gemist’’, vertelt Narayan aan de BBC, die zichzelf er soms aan moet herinneren dat een wedstrijd op 14 maart in Perth de reden was van deze bizar lange reis. ,,Soms vergeten we helemaal dat we die wedstrijd gespeeld hebben.’’