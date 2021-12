Rugbywereld rouwt: Spaans international overlijdt bij val van dakterras na interland tegen Nederland

Noodlottig ongeval

De politie spreekt van een noodlottig ongeval. De hulpdiensten werden in de nacht van zaterdag op zondag rond 01.20 uur gealarmeerd dat een man van het dak was gevallen. ,, Ter plaatse bleek dat er in een bedrijfspand een feestje gaande was geweest”, vertelt een politiewoordvoerder. ,,Volgens getuigen is het slachtoffer op het dak(terras) zijn evenwicht verloren en naar beneden gevallen.” Leauma is toen met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. In de nacht van maandag op dinsdag overleed hij aan zijn verwondingen.