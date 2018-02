Rusland: Dopingschorsing door IOC opgeheven

Hordeloper Smet rekent af met depressie: 'Stond te janken aan de finish'

Hordeloper Koen Smet kreeg deze winter een openbaring. Het was tijdens een indoorwedstrijd in Berlijn. De Amsterdammer stond er aan de start van de 60 meter horden. Het licht ging uit, de spot aan. Iedere atleet was even stralend middelpunt bij de presentatie aan het publiek. ,,Nog nooit heb ik zo genoten. Ik voelde me zo bevoorrecht daar te mogen staan tussen al die andere topatleten.''