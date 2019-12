Rusland officieel in beroep tegen dopingschorsing

Het Russische antidopingagentschap Rusada heeft vrijdag een brief verstuurd naar WADA, waarin het de schorsing van vier jaar aanvecht. De zaak zal worden behandeld bij het hof van sportarbitrage CAS in Lausanne.

WADA strafte eerder deze maand de Russische sport wegens omvangrijke dopingfraude. Volgens een speciale onderzoekscommissie is overtuigend bewezen dat het land heeft geknoeid met urine- en bloedmonsters en datagegevens, die het na een bijzonder moeizaam proces had verkregen uit het dopinglaboratorium in Moskou. Alles met de bedoeling om het gebruik van doping te verdoezelen.

De sancties houden in dat sporters niet onder de Russische vlag mogen deelnemen aan de Olympische Spelen van Tokio 2020, de Winterspelen van Peking in 2022 en WK’s in alle sporten, zoals het WK voetbal van 2022 in Qatar. Ook mag Rusland geen grote sportevenementen organiseren of meedingen naar de organisatie van een WK of ander groot toernooi, zoals de Olympische Spelen van 2032 en de Paralympische Spelen.

Alleen sporters uit Rusland die aantoonbaar ‘schoon’ zijn, kunnen deelnemen aan de grote toernooien onder neutrale vlag. Zo gebeurde dat ook in 2018 bij de Winterspelen van Pyeongchang.