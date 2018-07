Russische atleten krijgen olympische medailles uit 2008 niet terug

Oran­je-polosters met monstersco­re naar halve finale EK

23 juli Na vijf duels in de groepsfase en de kwartfinale van vanavond tegen Duitsland gaat het Europees kampioenschap voor de Nederlandse waterpolosters woensdag pas écht beginnen. De ploeg van Arno Havenga vernederde vanavond in de kwartfinale in het Piscines Bernat Picornell in Barcelona de Duitse vrouwen met 22-2.