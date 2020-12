Russische skispringer test positief bij Vierschansentournee

Manege Het Zwarte Water staat op de kaart, de zussen Verberne kunnen een stapje terugdoen

7:08 DE MORTEL - Vanaf 1 januari krijgen de zussen Elle en Willy-Anne Verberne het een stuk rustiger. Na vijftig jaar gaat alles in manege Het Zwarte Water in De Mortel door maar zonder de Verbernes, die het heft dan overgeven in de handen van de familie Termont.